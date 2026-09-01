Agra News: चार खेलों में निमी प्रथम, एक में द्वितीय

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आगरा। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी परिसर स्थित सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास में सोमवार को तीन दिवसीय स्पोर्ट्स लीग का समापन हो गया। आयोजन में बीए की छात्रा निमी ने चार खेलों में प्रथम और एक में द्वितीय स्थान हासिल किया। मेजर ध्यानचंद की जयंती को समर्पित इस लीग का आयोजन कुलपति प्रो. आशु रानी के मार्गदर्शन और वार्डन डॉ. रत्ना पांडेय के समन्वय में हुआ। इसमें श्वेता दुबे (कैरम), दीक्षा शुक्ला व प्रियंका (बैडमिंटन डबल्स), शिखा (स्किपिंग) और काशिश व टीम ने (खो-खो) में प्रथम स्थान प्राप्त किया। रस्साकसी में छात्रावास की टीम विजेता रही। कुलसचिव अजय मिश्रा ने सभी प्रतिभागी छात्राओं को बधाई दी। संचालन छात्रा शुभि ने किया। इस दौरान समाज कल्याण छात्रावास अधीक्षक मनोज कुमार सिंह व डॉ. मोनिका अस्थाना की मौजूदगी रही।