आगरा: हाईवे किनारे अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर, खोखे-ढाबे और टिनशेड ध्वस्त; अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप

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छलेसर के झरना नाला क्षेत्र में हाईवे किनारे और सुरक्षा रेलिंग से सटकर कई लोगों ने अवैध रूप से दुकानें और खोखे बना रखे थे। इन अतिक्रमणों के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही थी और सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया था।रविवार को एनएचएआई की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। जेसीबी की मदद से लोहे, बांस और तिरपाल से बनाए गए शेड सहित अन्य अस्थायी निर्माणों और बोर्डों को हटा दिया गया।अधिकारियों की चेतावनी एनएचएआई के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि हाईवे की सीमा में किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।एनएचएआई के परियोजना निदेशक राहुल सिंह ने बताया कि हाईवे और सर्विस रोड पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। अवैध कब्जाधारकों को नोटिस दिए गए हैं। खुद अतिक्रमण न हटाने वालों पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।