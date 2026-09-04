मॉकड्रिल: एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मची अफरातफरी, दौड़ीं सुरक्षा एजेंसियां

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आगरा सिविल एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक विवेक कुमार शर्मा ने बताया कि बृहस्पतिवार को की गई मॉक ड्रिल में बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होने वाली कार्रवाई को मौके पर करके दिखाया गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा दलों को सक्रिय किया गया। संदिग्ध स्थान की जांच, यात्रियों को सुरक्षित निकालने और सभी विभागों के बीच तालमेल की प्रक्रिया परखी गई।अभ्यास में राज्य बम निरोधक दस्ता, स्थानीय खुफिया इकाई, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और भारतीय वायुसेना की त्वरित कार्रवाई टीम शामिल रही। सभी दलों ने अपनी जिम्मेदारी के अनुसार कार्रवाई की। मॉक ड्रिल का मकसद यह देखना था कि वास्तविक खतरा होने पर सुरक्षा एजेंसियां कितनी तेजी से कार्रवाई कर सकती हैं और यात्रियों को सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है। अभ्यास से सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।