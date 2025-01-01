Agra News: विधायक बाबूलाल ने किया सड़क का शिलान्यास

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किरावली। विकासखंड अकोला के बसैया जोतराज से नगला धोकला तक 1.3 किलोमीटर लंबे सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं भूमि पूजन मंगलवार को विधायक चौधरी बाबूलाल ने किया। इस मार्ग का निर्माण 22.85 लाख की लागत से उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद (निर्माण) की ओर से कराया जाएगा। इस दौरान विधायक ने जन चौपाल में ग्रामीणों से सीधा संवाद भी किया। ग्रामीणों ने सड़क, जल निकासी, बिजली, पेयजल आदि समस्याएं बताईं। विधायक चौधरी संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दाैरान डॉ. रामेश्वर सिंह, रामकुमार, मानवेन्द्र उर्फ मन्नू, वीरी सिंह, प्रेम सिंह, गोविंद, सबल सिंह आदि उपस्थित रहे।