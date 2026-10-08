फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Missed LLB, BA-LLB Practical Exams to Be Held on October 13

आगरा विश्वविद्यालय: एलएलबी-बीएएलएलबी की छूटी परीक्षाओं का मौका, 13 अक्तूबर को आगरा कॉलेज में होगी परीक्षा

Thu, 08 Oct 2026 11:58 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 08 Oct 2026 11:58 AM IST
सार

डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 की छूटी एलएलबी और बीए-एलएलबी प्रयोगात्मक एवं मौखिकी परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी है। 13 अक्तूबर को सुबह 10 बजे आगरा कॉलेज में परीक्षा होगी, जिसमें आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के आवेदन कर चुके विद्यार्थी शामिल होंगे।
 

विज्ञापन
Missed LLB, BA-LLB Practical Exams to Be Held on October 13
आगरा विश्वविद्यालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के विधि पाठ्यक्रमों की छूटी हुई प्रयोगात्मक एवं मौखिकी परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि एलएलबी और बीए-एलएलबी के ऐसे छात्र-छात्राएं, जो निर्धारित परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। उन्होंने पुनर्परीक्षा के लिए आवेदन किया था। उनकी परीक्षा 13 अक्तूबर को होगी।
विज्ञापन


सुबह 10 बजे से होने वाली परीक्षा के लिए आगरा कॉलेज के विधि संकाय को नोडल परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसमें आगरा, मथुरा, मैनपुरी और फिरोजाबाद के संबद्ध विधि महाविद्यालयों के विद्यार्थी शामिल होंगे।
विज्ञापन


परीक्षा में एलएलबी प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा बीए-एलएलबी तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष के विद्यार्थी शामिल होंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed