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आगरा: मेट्रो ने स्वच्छता मित्रों को किया सम्मानित, प्रतियोगिता के विजेताओं को बांटे गए पुरस्कार

Mon, 05 Oct 2026 11:50 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 05 Oct 2026 11:50 PM IST
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Metro honored sanitation workers in agra
स्वच्छता मित्रों को किया सम्मानित। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
आगरा मेट्रो में चल रहा स्वच्छता सप्ताह सोमवार को समाप्त हो गया। समापन पर स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया गया। म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता के महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया गया। मेट्रो परियोजना कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना निदेशक अरविंद कुमार राय ने विजेताओं को पुरस्कार दिए। पुरुष वर्ग में विकास कुमार प्रथम, देवेंद्र कुमार द्वितीय और विजय सिंह तृतीय रहे। महिला वर्ग में शीतल प्रथम, सुशीला द्वितीय और रचना तृतीय रहीं।
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