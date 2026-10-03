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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   MEMU trains from Agra to Jhansi and Delhi for Diwali

Agra News: दिवाली पर आगरा से झांसी-दिल्ली के लिए मेमू

Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sat, 03 Oct 2026 02:30 AM IST
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MEMU trains from Agra to Jhansi and Delhi for Diwali
आगरा। दिवाली पर आगरा से झांसी और दिल्ली के बीच यात्रियों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेन की सुविधा दी है। हजरत निजामुद्दीन–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच 16 कोच की अनारक्षित मेमू फेस्टिवल स्पेशल तीन-तीन फेरे चलेगी। ट्रेन के आगरा कैंट और राजा की मंडी पर ठहराव से यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। ट्रेन पूरी तरह अनारक्षित होगी।
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जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि 04412 हजरत निजामुद्दीन–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी मेमू 5, 6 और 7 नवंबर को चलेगी। यह हजरत निजामुद्दीन से रात 7:25 बजे रवाना होकर रात 11:46 बजे राजा की मंडी और अगले दिन रात 12:18 बजे आगरा कैंट पहुंचेगी। इसके बाद सुबह 5:30 बजे झांसी पहुंचेगी। वापसी में 04411 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–हजरत निजामुद्दीन 6, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे चलेगी। यह कैंट में दोपहर 12 बजे और राजा की मंडी 12:15 बजे पहुंचेगी। यहां से मथुरा, पलवल, फरीदाबाद होते हुए शाम 5:20 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।
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