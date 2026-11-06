Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   BSP Councillors Protest at Agra Municipal House

यूपी: आगरा नगर निगम सदन में संग्राम, आंखों पर काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे बसपा पार्षद; मेयर ने दिए ये आदेश

Fri, 06 Nov 2026 12:01 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Fri, 06 Nov 2026 12:01 PM IST
सार

आगरा नगर निगम सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बसपा पार्षदों ने व्यवस्थागत खामियों के विरोध में प्रदर्शन किया। सुनील शर्मा आंखों पर काली पट्टी बांधकर वेल में बैठ गए, वहीं भाजपा और बसपा पार्षदों के बीच तकरार भी हुई।
 

विज्ञापन
BSP Councillors Protest at Agra Municipal House
नगर निगम में हंगामा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा नगर निगम की सदन कार्रवाई के दौरान शुक्रवार को अनोखा नजारा देखने को मिला। एक ओर जहां दिवाली के उपलक्ष्य में सदन सभागार को भव्य रूप देने के लिए पहली बार गेंदे और गुलाब के फूलों से आकर्षक सजावट की गई थी और पार्षदों का स्वागत लाल कालीन (रेड कारपेट) बिछाकर किया गया, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गहमागहमी और तकरार ने माहौल को गर्मा दिया।
विज्ञापन




काली पट्टी बांधकर वेल में बैठे बसपा पार्षद
सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पार्षद सुनील शर्मा ने व्यवस्था का सवाल उठाया। अपनी मांगों और विरोध को दर्ज कराने के लिए वे आंखों पर काली पट्टी बांधकर सीधा वेल में जाकर बैठ गए। उनके समर्थन में बसपा के अन्य पार्षदों ने भी वेल में उतरकर जोरदार प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया। इस दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और बसपा पार्षदों के बीच तीखी बहस और तकरार देखने को मिली।
विज्ञापन




माइक तोड़ने पर बसपा पार्षद यशपाल सिंह निष्कासित
हंगामे और विरोध-प्रदर्शन के बीच बसपा पार्षद यशपाल सिंह द्वारा माइक तोड़े जाने पर स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेयर हेमलता दिवाकर ने सख्त रुख अपनाया और अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा पार्षद यशपाल सिंह को आज के पूरे सदन सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। सदन में एक तरफ जहां दिवाली की सजावट और लाल कालीन की भव्यता चर्चा का विषय बनी रही, वहीं भाजपा और बसपा के बीच चल रही तकरार के कारण नगर निगम की कार्यवाही काफी देर तक बाधित रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed