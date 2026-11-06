यूपी: आगरा नगर निगम सदन में संग्राम, आंखों पर काली पट्टी बांधकर धरने पर बैठे बसपा पार्षद; मेयर ने दिए ये आदेश

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सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पार्षद सुनील शर्मा ने व्यवस्था का सवाल उठाया। अपनी मांगों और विरोध को दर्ज कराने के लिए वे आंखों पर काली पट्टी बांधकर सीधा वेल में जाकर बैठ गए। उनके समर्थन में बसपा के अन्य पार्षदों ने भी वेल में उतरकर जोरदार प्रदर्शन और धरना शुरू कर दिया। इस दौरान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और बसपा पार्षदों के बीच तीखी बहस और तकरार देखने को मिली।हंगामे और विरोध-प्रदर्शन के बीच बसपा पार्षद यशपाल सिंह द्वारा माइक तोड़े जाने पर स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेयर हेमलता दिवाकर ने सख्त रुख अपनाया और अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा पार्षद यशपाल सिंह को आज के पूरे सदन सत्र के लिए निष्कासित कर दिया। सदन में एक तरफ जहां दिवाली की सजावट और लाल कालीन की भव्यता चर्चा का विषय बनी रही, वहीं भाजपा और बसपा के बीच चल रही तकरार के कारण नगर निगम की कार्यवाही काफी देर तक बाधित रही।