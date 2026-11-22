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घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। तिवरिया गांव निवासी राहुल की बेटी की बरात आई थी। समारोह में शामिल होने ससुराल आए गढ़ी गोसाई (फतेहाबाद) निवासी धर्मेंद्र (35) सड़क किनारे खड़े थे।इसी बीच बरातियों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। तभी एक चालक तेज गति से कार दौड़ाते हुए धर्मेंद्र को रौंदकर भाग निकला। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। एसीपी शमसाबाद रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विधिक कार्रवाई जारी है।