शादी समारोह में पसरा मातम: बरात में विवाद के बाद तेज रफ्तार कार से युवक को रौंदा, माैत से मची चीखपुकार
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 22 Nov 2026 11:03 PM IST
सार
गढ़ी गोसाई निवासी धर्मेंद्र रिश्तेदारी में शादी समारोह में शामिल होने आए थे। बरातियों के बीच विवाद के दौरान एक कार चालक उन्हें कुचलकर फरार हो गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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विस्तार
आगरा के राजाखेड़ा रोड स्थित तिवरिया गांव में शनिवार देर रात बरात चढ़ाई के दौरान हुए विवाद में तेज रफ्तार कार ने एक युवक को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल युवक ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।
घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। तिवरिया गांव निवासी राहुल की बेटी की बरात आई थी। समारोह में शामिल होने ससुराल आए गढ़ी गोसाई (फतेहाबाद) निवासी धर्मेंद्र (35) सड़क किनारे खड़े थे।
इसी बीच बरातियों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। तभी एक चालक तेज गति से कार दौड़ाते हुए धर्मेंद्र को रौंदकर भाग निकला। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। एसीपी शमसाबाद रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विधिक कार्रवाई जारी है।
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घटना से शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। तिवरिया गांव निवासी राहुल की बेटी की बरात आई थी। समारोह में शामिल होने ससुराल आए गढ़ी गोसाई (फतेहाबाद) निवासी धर्मेंद्र (35) सड़क किनारे खड़े थे।
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इसी बीच बरातियों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। तभी एक चालक तेज गति से कार दौड़ाते हुए धर्मेंद्र को रौंदकर भाग निकला। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही मौत हो गई। एसीपी शमसाबाद रामप्रवेश गुप्ता ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विधिक कार्रवाई जारी है।
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