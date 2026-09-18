बड़ी कार्रवाई : अमान्य 45 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना

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बीएसए की ओर से जारी जुर्माना नोटिस व आदेश के अनुसार, जांच के दौरान खेरागढ़, जगनेर, फतेहाबाद, पिनाहट, शमसाबाद, बाह और जैतपुर कलां विकास खंडों में कई अमान्य स्कूल संचालित पाए गए। इनमें से कई विद्यालय तो बिना किसी पंजीकृत नाम के केवल संचालक चला रहे थे। अन्य निजी नामों से अवैध कक्षाएं चला रहे थे। खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) से कहा गया है कि वे जुर्माने की धनराशि तत्काल जमा कराएं और अमान्य शिक्षण संस्थानों के संचालन को बंद कराएं।छात्रों का सरकारी स्कूलों में होगा दाखिलाबीएसए ने बीईओ से कहा है कि अमान्य पाए गए विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का समयबद्ध तरीके से निकटतम परिषदीय या मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नामांकन कराएं। आदेश में चेताया गया है कि यदि कोई भी स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे।