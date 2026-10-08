Agra News: आज से लेखपाल नहीं करेंगे ऑनलाइन कार्य

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आगरा। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के आह्वान पर बृहस्पतिवार से लेखपाल प्रशासनिक वाट्सअप ग्रुपों को छोड़ने के साथ ऑनलाइन कार्य अनिश्चितकाल के लिए छोड़ देंगे। वह केवल ऑफलाइन कार्य करेंगे। संघ के आह्वान पर लेखपालों ने पहले ही अतिरिक्त क्षेत्रों का चार्ज छोड़ दिया है। शासन द्वारा मांगें पूरी न किए जाने पर अब ऑनलाइन काम भी छोड़ देंगे। इससे लोगों को आय, जाति, निवास, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनवाने में परेशानी होगी। सदर तहसील संघ के सचिव जितेंद्र चौधरी ने बताया कि लेखपाल संघ की आठ सूत्री मांग वर्षों से लंबित हैं। मांगें पूरी न होने तक बहिष्कार चलेगा।