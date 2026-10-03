Agra News: आज लेखपालों का कार्य बहिष्कार, समाधान दिवस में नहीं होंगे शामिल

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उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर जिले में 103 लेखपालों ने अतिरिक्त क्षेत्र का कार्य छोड़ दिया है। लेखपाल 22 सितंबर को अपना रिकॉर्ड कार्यालय में जमा कर चुके हैं। इससे 10 दिन से करीब 200 गांवों का कार्य प्रभावित होने से लोग परेशान हैं।उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के सदर तहसील के सचिव जितेंद्र चौधरी ने कहा कि ग्रेड-पे विसंगति, पदनाम परिवर्तन, पदोन्नति समेत हमारी कई मांगें लंबित हैं। इसी के विरोध में शनिवार सुबह 10 से 2 बजे तक धरना देंगे। इसके बाद मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपेंगे।