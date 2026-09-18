Agra News: पीएम के जन्मदिन पर जलाए दीप

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आगरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम के टेबल टेनिस हाॅल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर दीपक और मोमबत्तियां जलाकर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी संजय शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। उन्होंने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत एक माह तक विभिन्न सेवा गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।