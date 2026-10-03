Agra News: ऑस्ट्रेलिया मिशन के लिए लैक्रोस टीमों ने बहाया पसीना

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आगरा। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली एशिया पैसिफिक सिक्सेस लैक्रोस चैंपियनशिप के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीमें आगरा में तैयारी कर रही हैं। बृहस्पतिवार को खिलाड़ियों ने उच्च-प्रदर्शन शिविर में अभ्यास किया। महिला खिलाड़ियों ने व्यायामशाला में ताकत और गतिशीलता पर काम किया। पुरुष टीम ने तैराकी के जरिये सहनशक्ति को मजबूत किया। फिजियो मयंक शर्मा ने खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। कोच शकील खान, नीरज बत्रा और राजपाल के निर्देशन में तैयारियां चल रही हैं। एलएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तौसीफ अहमद लारी की देखरेख में यह शिविर अंतरराष्ट्रीय तैयारी को मजबूती दे रहा है।