खो-खो : जनता इंटर कॉलेज तीनों वर्गों में बना विजेता

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प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि विद्यालय संरक्षक सुरेंद्र कुमार पैंगोरिया ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। अंडर-14 बालक वर्ग में अन्य टीमों के न पहुंचने पर जनता इंटर कॉलेज फतेहाबाद को विजेता घोषित किया गया। अंडर-17 और अंडर-19 बालक वर्ग में जनता इंटर कॉलेज ने जीत हासिल की जबकि सरोज देवी इंटर कॉलेज धनौली उपविजेता रहा।समापन अवसर पर विद्यालय प्रबंधक रजत पैंगोरिया ने विजेता व उपविजेता टीमों को मेडल देकर सम्मानित किया और मंडलीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दीं। संचालन उदयराज सिंह, डॉ. संजय कुमार और ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने किया। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉ. शिव कुमार सिंह, सादिक अली, निर्णायक प्रकाश कुमार पटेल, रणविजय पाल, स्कोरर गोपाल गुर्जर सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।