कंगना रणौत केस: 7 अक्तूबर को अहम सुनवाई, किसानों पर की थी अभद्र टिप्पणी
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 06:23 PM IST
सार
भाजपा सांसद कंगना रणौत के खिलाफ किसानों पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर दायर वाद में बुधवार को सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में वादी पक्ष ने रिवीजन के निस्तारण तक बहस के लिए समय मांगा था।
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में बुधवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई होगी। पिछली तारीख पर वादी पक्ष ने बहस करने के लिए रिवीजन के निस्तारण तक समय की मांग की थी।
राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत पर किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर अदालत में वाद दायर किया था।
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राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत पर किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर अदालत में वाद दायर किया था।
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