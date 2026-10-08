यूपी: कंगना रणौत के खिलाफ वाद में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 23 अक्तूबर को होगी अगली तारीख

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इससे पिछली तारीख पर वादी पक्ष ने बहस करने के लिए रिवीजन के निस्तारण तक समय की मांग की थी। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत पर किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर अदालत में वाद दायर किया था। विज्ञापन

इससे पिछली तारीख पर वादी पक्ष ने बहस करने के लिए रिवीजन के निस्तारण तक समय की मांग की थी। राजीव गांधी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमाशंकर शर्मा ने 11 सितंबर 2024 को सांसद कंगना रणौत पर किसानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाकर अदालत में वाद दायर किया था।

हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रणौत के खिलाफ दायर वाद में बुधवार को एमपी-एमएलए अनुज कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 23 अक्तूबर को होगी।