फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Janakpuri event to last three days; check the route before heading out.

Agra News: तीन दिन जनकपुरी आयोजन, रूट देखकर ही सड़क पर निकलें

Mon, 05 Oct 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:38 AM IST
विज्ञापन
Janakpuri event to last three days; check the route before heading out.
बोदला चौराहे पर लगा जाम, डायवर्जन का क्यूआर कोड
आगरा। भावना एस्टेट में जनकपुरी का आयोजन 7 से 9 अक्तूबर तक किया जा रहा है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था की है। हाईवे पर दोपहर तीन से रात 1 बजे तक मध्यम और भारी वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध रहेगा। हाईवे पर लोगों की भीड़ से छोटे वाहन का आवागमन सिकंदरा से बोदला-गुरुद्वारा गुरु का ताल से हलवाई की बगीची और आवास विकास काॅलोनी की तरफ होने से लोगों को जाम की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
विज्ञापन

जनकपुरी में प्रवेश केके नगर कट, पुरुषोत्तम खंडेलवाल कट, भावना एस्टेट कट, बुलेट अड्डा कट, गुरुद्वारा गुरु का ताल गेट से मिलेगा। पार्किंग की व्यवस्था पांच स्थान पर की गई है। इनमें जनक महल के पीछे वीआईपी-वीवीआईपी पार्किंग होगी। बाईंपुर, केके नगर, विनायक नगर से आने वालों के लिए नवीन जैन और कमल चाैधरी का प्लाॅट, सिकंदरा से आने वालों के लिए देव काॅलेज के सामने तीन खाली प्लाॅट, होली पब्लिक स्कूल और गणपति किंग काउंटी के बगल में खाली प्लाॅट में पार्किंग बनाई गई है।
विज्ञापन

राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर रैपुरा जाट दक्षिणी बाईपास मथुरा सीमा से कुबेरपुर कट के बीच मध्यम वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इन वाहनों को यमुना एक्सप्रेसवे, इनर रिंग रोड, जयपुर, ग्वालियर मार्ग, रोहता, पथाैली नहर होकर निकाला जाएगा। जनकपुरी में भीड़ को देखते हुए वाहन हाईवे से कम बल्कि सिकंदरा से बोदला, मारुति एस्टेट, कोठी मीना बाजार, पंचकुइयां, गुरुद्वारा से आवास विकास, खंदारी से मदिया कटरा की तरफ अधिक जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुभाष पार्क से मारुति एस्टेट का रूट एमजी रोड-2 में आता है। इस रूट पर वाहनों की संख्या बढ़ने से जाम लगना तय है। इन मार्ग पर पहले से ही आम दिनों में जाम की समस्या रहती है। जनकपुरी आयोजन में आने वाले लोगों के वाहन, सवारी वाहनों की संख्या बढ़ने से सड़क पर दबाव बढ़ सकता है।

वर्जन :
- डायवर्जन किया गया है। अन्य मार्ग पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी। वह यातायात व्यवस्था को संभालेंगे। लोग रूट देखकर ही निकलें, किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। - रविंद्र कुमार, डीसीपी ट्रैफिक

बोदला चौराहे पर लगा जाम, डायवर्जन का क्यूआर कोड

बोदला चौराहे पर लगा जाम, डायवर्जन का क्यूआर कोड

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed