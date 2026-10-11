फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Investigation intensifies into case of getting building plans approved using forged NOC in Agra

फर्जी एनओसी से नक्शा पास: जांच में जुटा प्रशासन और एडीए, कई अफसरों और कर्मचारियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Sun, 11 Oct 2026 10:27 AM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Sun, 11 Oct 2026 10:27 AM IST
सार

जूल विभाग ने स्पष्ट किया कि 1929-30 की सर्वे शीट के अनुसार भूखंड नजूल का हिस्सा है, इसलिए एनओसी देना असंभव है। अब प्रशासनिक जांच में यह साफ हो गया है कि एडीए में जिस पत्र को आधार बनाकर नक्शा पास किया गया, वह नजूल विभाग से भेजा ही नहीं गया था। 

विज्ञापन
Investigation intensifies into case of getting building plans approved using forged NOC in Agra
आगरा विकास प्राधिकरण - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के एमजी रोड पर धाकरान चौराहे के पास एक संपत्ति के नक्शा पास कराने के मामले में प्रशासनिक जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) में जिस पत्र के आधार पर नक्शा पास किया गया था, वह नजूल विभाग द्वारा कभी जारी ही नहीं किया गया था। विभागीय अधिकारियों का मानना है कि तहसील और एडीए के कर्मचारियों ने निर्माण की मंजूरी हासिल करने के लिए बिल्डर के साथ मिलकर मिलीभगत से नक्शा पास कराया। विभाग अब एनओसी जारी होने के समय तैनात कर्मियों की भूमिका की जांच कर रहा है। साथ ही प्राधिकरण को भी संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों की भूमिका की जांच के लिए कहा है।
विज्ञापन


बता दें, संपत्ति मालिक ने ओबीपास पोर्टल पर 4 जनवरी 2025 की एनओसी अपलोड कर मानचित्र स्वीकृत कराया था। पहले यह दावा किया गया कि भूमि नजूल या राजकीय आस्थान की नहीं है। हालांकि, बाद में नजूल विभाग ने स्पष्ट किया कि 1929-30 की सर्वे शीट के अनुसार यह भूखंड नजूल का हिस्सा है, इसलिए एनओसी देना असंभव है। अब प्रशासनिक जांच में यह साफ हो गया है कि एडीए में जिस पत्र को आधार बनाकर नक्शा पास किया गया, वह नजूल विभाग से भेजा ही नहीं गया था। 
विज्ञापन


नजूल विभाग द्वारा केवल एक ही वास्तविक पत्र जारी किया गया था जो प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था। इसके बावजूद बिना प्रामाणिक पत्र के नक्शा कैसे पास हुआ और निर्माण की अनुमति कैसे दी गई, यह गंभीर जांच का विषय बन गया है। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यदि फर्जी एनओसी के जरिये नक्शे की मंजूरी ली गई है, तो इसमें संलिप्त अधिकारियों, कर्मचारियों और संबंधित आवेदक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्राधिकरण भी आंतरिक जांच करने में जुटा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed