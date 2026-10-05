यूपी: भर्ती करने में देरी क्यों? एसएन में प्रसूता की मौत पर जांच शुरू, तीन सदस्यीय टीम ने तलब की रिपोर्ट

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शुक्रवार को तांतपुर निवासी विजय कुमारी करीब तीन घंटे तक एंबुलेंस में तड़पती रही थीं। परिजन गौरव ने भर्ती नहीं करने का आरोप लगाते हुए इमरजेंसी और स्त्री रोग विभाग में चक्कर लगवाने की बात कही थी। पुलिस और सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद मरीज को भर्ती किया गया था। कुछ घंटे बाद ही महिला की मौत हो गई थी।इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने डॉ. टीपी सिंह, डॉ. गजेंद्र विक्रम सिंह और डॉ. रेनू अग्रवाल को जांच सौंपी है।टीम ने दोनों विभागों के प्रभारियों से मरीज के आने के समय, उपचार देने और देरी से भर्ती के आरोपों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित से भी बात की है। उन्हें भी बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया जाएगा। प्राचार्य डॉ. प्रशांत गुप्ता ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।