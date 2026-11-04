आगरा: धनतेरस से पहले बर्तनों की दुकानों पर छाई रौनक, पीतल की क्राकरी और गिफ्ट हैंपर की बिक्री में उछाल

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पंचोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शुक्रवार को धनतेरस है। रविवार को दीपोत्सव होगा। मंगलवार को बाजार में गिफ्ट हैंपर की खरीद के लिए ग्राहक उमड़े। किनारी बाजार में महिलाओं की मौजूदगी बर्तन दुकानों पर खास तौर पर दर्ज की गई। रसोई के इस्तेमाल और उपहार देने के उद्देश्य से आकर्षक डिजाइन वाले बर्तन, डिजाइनर डिनर सेट, गिलास, कटोरी और थालियों के सेट की बिक्री तेज है। धनतेरस से पहले ही बाजारों में हुई इस धनवर्षा से कारोबारी बेहद उत्साहित हैं।इस बार धनतेरस को लेकर ग्राहकों में खासा उत्साह है। पीतल और नक्काशीदार बर्तनों की मांग सबसे अधिक है। बाजार में आ रही भीड़ को देखकर उम्मीद है कि इस बार धनतेरस पर बिक्री के पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे।गिफ्टिंग ट्रेंड में बड़ा बदलाव आया है। लोग सामान्य बर्तनों के बजाय डिजाइनर क्राॅकरी और फैंसी गिफ्ट हैंपर ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस सेगमेंट में बिक्री करीब 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ी है।