Agra News: हेमंत के बल्ले और मृदुल की गेंदबाजी ने बरपाया कहर

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टॉस जीतकर मेजबान टीम ने पहले बल्लेबाजी की। 30 ओवर 190 रन बनाए। हेमंत सारस्वत ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। जीडी गोयनका स्कूल की ओर से माधव ने पांच विकेट हासिल किए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गोयनका स्कूल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। एकेडमी के मृदुल त्यागी ने चार विकेट चटकाए, जबकि हर्षित पाल ने दो विकेट लिए। नतीजतन स्कूल की पूरी टीम 103 रन पर सिमट गई और एकेडमी ने मुकाबला जीत लिया। शानदार प्रदर्शन के लिए हेमंत सारस्वत को मैन ऑफ द मैच चुना गया। डॉ. अजीत सिंह ने पुरस्कार प्रदान किया और उनके प्रदर्शन की सराहना की।

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आगरा। डॉ. अजीत सिंह क्रिकेट एकेडमी में खेले गए अंडर-12 मुकाबले में मेजबान टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। हेमंत सारस्वत की 94 रन की पारी और मृदुल त्यागी की धारदार गेंदबाजी के दम पर टीम ने जीडी गोयनका स्कूल को 87 रन से शिकस्त दी।