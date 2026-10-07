आगरा: दो बाइकों की आमने-सामने की भिड़ंत, हादसे में मासूम समेत चार लोग हुए घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 07 Oct 2026 07:52 PM IST
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आगरा के बाह के बासौनी के नीमडाडा गांव में सड़क के मोड़ पर मंगलवार रात करीब 8 बजे 2 बाइकों की टक्कर में मासूम समेत 4 घायल हो गए। रजपुरा के रामनरेश और परमाल सिंह बिचोला में दावत खाकर बाइक से घर लौट रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर सवार नीमडाडा के अरविंद ढाई साल के मासूम सुशांत के साथ घर जा रहे थे। गांव के मोड़ पर दोनों बाइकें टकरा गईं। बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए। चीख पुकार पर पहुंचे राहगीरों ने सभी घायलों को सीएचसी बाह पर भर्ती कराया, वहां से प्राथमिक उपचार के बाद तीन को एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा रेफर कर दिया।
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