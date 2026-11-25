Agra News: जिम्नास्टिक प्रतियोगिता का आगाज, 13 टीमें दिखाएंगी दमखम
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Wed, 25 Nov 2026 02:28 AM IST
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आगरा। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंगलवार को प्रदेशीय सबजूनियर बालक-बालिका जिमनास्टिक प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश जिमनास्टिक संघ के संयुक्त तत्वावधान में खेली जा रही प्रतियोगिता में 11 मंडलों के साथ स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर और आगरा छात्रावास की कुल 13 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। उद्घाटन मुख्य अतिथि आगरा छावनी विधायक डॉ. जीएस धर्मेश ने और संचालन हरदीप सिंह ने किया। निर्णायक मंडल में राजेश यादव, रामप्रवेश दुबे, हिमांशु शर्मा, केशव गुप्ता, रमजान, ईशान, अभय, मोनिका और भरत शामिल हैं। इस अवसर पर हरीश बत्रा, राजीव सोई, सत्यवीर सिंह और विजय लक्ष्मी सिंह आदि मौजूद रहे।
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