ब्रज की 5 बड़ी खबरें: ताज के पास पेड़ों पर आरी, किसान से लाखों की लूट और मथुरा नगर निगम में हंगामा

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ब्रज क्षेत्र में अपराध, सियासत और पर्यावरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी हैं। ताजमहल के पास हरे पेड़ों की कटाई का मामला जहां पर्यावरण संरक्षण पर सवाल उठा रहा है, वहीं मैनपुरी में पुलिस की मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश की गिरफ्तारी ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। मथुरा नगर निगम में महापौर की अनुपस्थिति में हुई बैठक को लेकर पार्षदों का हंगामा सियासत में गरमाहट लाया है, जबकि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए जिलाधिकारियों की बैठकें शुरू हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, मथुरा में एक बुजुर्ग किसान से लाखों की लूट की घटना ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ा दी हैं।