ब्रज की 5 बड़ी खबरें: ताज के पास पेड़ों पर आरी, किसान से लाखों की लूट और मथुरा नगर निगम में हंगामा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 03 Nov 2026 04:50 PM IST
सार
ब्रज में अपराध से लेकर सियासत और पर्यावरण तक, पांच बड़ी खबरों ने मचाई हलचल। ताज के साये में पेड़ों पर चली आरी तो मैनपुरी में पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को दबोचा। मथुरा में पार्षदों का हंगामा, 2027 चुनाव की तैयारी और बुजुर्ग किसान से लाखों की लूट भी सुर्खियों में रही।
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विस्तार
ब्रज क्षेत्र में अपराध, सियासत और पर्यावरण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी हैं। ताजमहल के पास हरे पेड़ों की कटाई का मामला जहां पर्यावरण संरक्षण पर सवाल उठा रहा है, वहीं मैनपुरी में पुलिस की मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश की गिरफ्तारी ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। मथुरा नगर निगम में महापौर की अनुपस्थिति में हुई बैठक को लेकर पार्षदों का हंगामा सियासत में गरमाहट लाया है, जबकि 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए जिलाधिकारियों की बैठकें शुरू हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, मथुरा में एक बुजुर्ग किसान से लाखों की लूट की घटना ने आम नागरिकों की सुरक्षा पर चिंताएं बढ़ा दी हैं।
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आगरा: ताजमहल के पास हरे पेड़ों पर चली आरी! दो पेड़ काटे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
ताजमहल की खूबसूरती और पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर में पहचाने जाने वाले ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में हरे पेड़ों की कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ताज व्यू प्वाइंट के बराबर में स्थित 28वीं वाहिनी पीएसी के कैंप के पास मंगलवार को दो बड़े हरे पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ों पर आरी चलाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं...पढ़ें पूरी खबर
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29 मुकदमे, लूट की कार और तमंचा: दूसरी वारदात की फिराक में था बदमाश, मुठभेड़ में पुलिस ने दबोचा
मैनपुरी पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद राजा उर्फ हनी उर्फ अभिमन्यु नामक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसके कब्जे से लूटी हुई कार, एक तमंचा और एंड्रॉइड फोन बरामद किया है...पढ़ें पूरी खबर
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मथुरा नगर निगम में हंगामा: महापौर के बिना हुई बैठक, तो भड़क गए पार्षद; बोले- विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा
मथुरा नगर निगम की बोर्ड बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल के शामिल नहीं होने पर पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने बैठक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बोर्ड बैठक है या फिर महज औपचारिकता निभाने के लिए सामान्य बैठक आयोजित की गई है। उनका कहना था कि जब शहर के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, तब महापौर की अनुपस्थिति कई सवाल खड़े करती है...पढ़ें पूरी खबर
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