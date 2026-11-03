आगरा: ताजमहल के पास हरे पेड़ों पर चली आरी! दो पेड़ काटे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

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मेहताब बाग से ताज व्यू प्वाइंट जाने वाले रास्ते पर पीएसी कैंप के बराबर में पेड़ों की कटाई की गई। आरोप है कि अधिकारियों और स्थानीय दुकानदारों के कहने पर कुछ महिलाओं ने पेड़ों को काटा। देखते ही देखते दो हरे पेड़ों को जमीन पर गिरा दिया गया। हालांकि, पेड़ों की कटाई के लिए संबंधित विभाग से अनुमति ली गई थी या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है।ताजमहल के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया है। इसमें आगरा सहित आसपास के क्षेत्रों का करीब 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान हैं। पेड़ों की कटाई के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और निर्धारित प्रक्रिया का पालन जरूरी है। ऐसे में ताजमहल के नजदीक हरे पेड़ों की कटाई ने संरक्षण संबंधी इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।क्षेत्रीय वन अधिकारी अब्दुल सम्मी अंसारी ने बताया कि मौके पर वन विभाग की टीम भेजी गई है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।