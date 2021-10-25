Agra News: ट्रक की टक्कर से मासूम सहित चार घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:32 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
पिनाहट। थाना बसई अरेला क्षेत्र में सबोरा पुलिया के पास बुधवार सुबह ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मासूम सहित चार लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पिनाहट में भर्ती कराया।
हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। कस्बा पिनाहट के चांदनी चौक निवासी छोटू अपनी पत्नी रोशनी, छह माह के बच्चे सैफ और सास जरीना को बाइक से फतेहाबाद दवा दिलाने जा रहे थे। सबोरा पुलिया के पास सामने से आए ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में छोटू, रोशनी, जरीना और छह माह का मासूम सैफ घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी पिनाहट पहुंचाया और परिजन को सूचना दी।
टेंपो अनियंत्रित होकर पलटा, भाई-बहन गंभीर घायल
जगतूपुरा निवासी मोनू अपनी बहन गिरीशा के साथ टेंपो से रिश्तेदारी में गए थे। बुधवार सुबह लौटते समय गांव सैरब के पास अचानक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मोनू और गिरीशा घायल हो गए। माैके पर मौजूद लोगों ने दोनों भाई-बहन को टेंपो से बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएचसी पिनाहट पहुंचाया। माैके पर पहुंची पुलिस ने परिजन को हादसे की जानकारी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। कस्बा पिनाहट के चांदनी चौक निवासी छोटू अपनी पत्नी रोशनी, छह माह के बच्चे सैफ और सास जरीना को बाइक से फतेहाबाद दवा दिलाने जा रहे थे। सबोरा पुलिया के पास सामने से आए ट्रक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में छोटू, रोशनी, जरीना और छह माह का मासूम सैफ घायल हो गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सीएचसी पिनाहट पहुंचाया और परिजन को सूचना दी।
विज्ञापन
टेंपो अनियंत्रित होकर पलटा, भाई-बहन गंभीर घायल
जगतूपुरा निवासी मोनू अपनी बहन गिरीशा के साथ टेंपो से रिश्तेदारी में गए थे। बुधवार सुबह लौटते समय गांव सैरब के पास अचानक टेंपो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में मोनू और गिरीशा घायल हो गए। माैके पर मौजूद लोगों ने दोनों भाई-बहन को टेंपो से बाहर निकालकर उपचार के लिए सीएचसी पिनाहट पहुंचाया। माैके पर पहुंची पुलिस ने परिजन को हादसे की जानकारी दी।
विज्ञापन