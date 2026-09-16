ताजमहल: रॉयल गेट पर ब्रिटिश पर्यटक को बंदर ने काटा, साथी पर्यटकों में मची अफरा-तफरी; अस्पताल भेजा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 16 Sep 2026 10:37 AM IST
सार
ताजमहल देखने पहुंची ब्रिटिश पर्यटकों की टोली में शामिल महिला सुजैन एन बरेट को रॉयल गेट के पास बंदर ने काट लिया। सीआईएसएफ जवानों ने उन्हें डिस्पेंसरी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से निजी अस्पताल भेजा गया।
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विस्तार
ताज महल देखने मंगलवार की सुबह पहुंचे ब्रिटिश दल की खुशियां उस वक्त काफूर हो गई, जब रॉयल गेट के पास बंदरों के एक झुंड ने उनके एक साथी को काट लिया।
ग्रुप के साथ चल रहीं ब्रिटेन की महिला पर्यटक सुजैन एन बरेट को बंदर के काटने पर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। साथी पर्यटक सहम गए और चीख-पुकार शुरू हो गई।
मौके पर मुस्तैद सीआईएसएफ के जवानों ने घायल विदेशी पर्यटक को ताज परिसर स्थित डिस्पेंसरी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से उन्हें तत्काल निजी अस्पताल भेजा गया। संवाद
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ग्रुप के साथ चल रहीं ब्रिटेन की महिला पर्यटक सुजैन एन बरेट को बंदर के काटने पर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। साथी पर्यटक सहम गए और चीख-पुकार शुरू हो गई।
मौके पर मुस्तैद सीआईएसएफ के जवानों ने घायल विदेशी पर्यटक को ताज परिसर स्थित डिस्पेंसरी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से उन्हें तत्काल निजी अस्पताल भेजा गया। संवाद