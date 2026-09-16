ताजमहल: रॉयल गेट पर ब्रिटिश पर्यटक को बंदर ने काटा, साथी पर्यटकों में मची अफरा-तफरी; अस्पताल भेजा

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ग्रुप के साथ चल रहीं ब्रिटेन की महिला पर्यटक सुजैन एन बरेट को बंदर के काटने पर परिसर में अफरा-तफरी मच गई। साथी पर्यटक सहम गए और चीख-पुकार शुरू हो गई।



मौके पर मुस्तैद सीआईएसएफ के जवानों ने घायल विदेशी पर्यटक को ताज परिसर स्थित डिस्पेंसरी पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद एंबुलेंस से उन्हें तत्काल निजी अस्पताल भेजा गया। संवाद



ताज महल देखने मंगलवार की सुबह पहुंचे ब्रिटिश दल की खुशियां उस वक्त काफूर हो गई, जब रॉयल गेट के पास बंदरों के एक झुंड ने उनके एक साथी को काट लिया।