यूपी: चार बीघा बाजरे की फसल में लगी आग, देखते ही देखते पूरी मेहनत राख; तबाही देख रो पड़ा किसान
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Tue, 06 Oct 2026 03:10 PM IST
सार
फतेहपुर सीकरी के सीकरी चार हिस्सा गांव में सोमवार देर शाम किसान की चार बीघा कटी बाजरे की फसल में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में पूरी फसल जलकर राख हो गई, जिससे किसान को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है।
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विस्तार
आगरा के फतेहपुर सीकरी में सोमवार देर शाम सीकरी चार हिस्सा गांव में किसान की चार बीघा बाजरे की कटी फसल में अचानक आग लग गई। आग से पूरी फसल जलकर राख हो गई। हादसे में किसान को हजारों रुपये का नुकसान हुआ है। गांव निवासी किसान लाखन सिंह पुत्र सौनी राम ने बाजरे की फसल काटकर एक स्थान पर एकत्र कर रखी थी। सोमवार देर शाम अचानक फसल में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी फसल को अपनी चपेट में ले लिया। ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। घटना की सूचना पुलिस और राजस्व अधिकारियों को दी गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने प्रशासन से किसान की जली फसल का सर्वे कराकर नुकसान का आकलन कराने और उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है।
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