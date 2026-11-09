बड़ी खबरें: दिवाली की रात कई जगह अग्निकांड, दो पक्षों में टकराव के बाद फायरिंग-पथराव; तीन गांजा तस्कर दबोचे

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आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में दिवाली की रात जूता फैक्टरी में आग लग गई। लपटों को देख इलाके में अफरातफरी मच गई। दमकल की कई गाड़ियां माैके पर पहुंच गईं। कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया। एत्मादपुर थाना क्षेत्र में दो पक्षों में टकराव हो गया। फायरिंग और पथराव से क्षेत्र में दहशत फैल गई। पुलिस ने गांजा तस्करों के अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन तस्करों को गिरफ्तार किया। मथुरा के वृंदावन में दो जगह पटाखे से आग लगने की घटनाएं सामने आईं। वहीं, फिरोजाबाद में काॅस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। माैके पर पहुंची दमकल ने आग बुझाई।