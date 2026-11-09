अन्नकूट का सजा बाजार: सब्जियों की 100 से ज्यादा वैरायटी, केले के फूल से जमीकंद तक; देखें ये VIDEO रिपोर्ट

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बाजार में इस बार कई तरह की मिर्च के साथ केले के फूल की सब्जी, जमीकंद, अमेरिकन कद्दू और अलग-अलग किस्म के बैंगन लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। अन्नकूट के लिए खास तौर पर अलग-अलग आकार और स्वाद वाली सब्जियों की खरीदारी की जा रही है।व्यापारियों के अनुसार अन्नकूट के लिए इस्तेमाल होने वाली खास सब्जियों की कीमत सामान्य सब्जियों की तुलना में अधिक है। बाजार में कई विशेष वैरायटी 100 से 220 रुपये किलो तक बिक रही हैं। गोवर्धन पूजा नजदीक आने के साथ इनकी मांग और बढ़ने की उम्मीद है।अन्नकूट की सब्जी बनाने के लिए लोग एक-दो नहीं, बल्कि कई तरह की सब्जियां खरीद रहे हैं। यही वजह है कि बाजार में छोटी से लेकर खास और दुर्लभ वैरायटी तक की सब्जियां सज गई हैं। घरों में अन्नकूट के लिए सब्जियों की लंबी सूची तैयार हो रही है और बाजार में भी इसकी झलक दिखाई दे रही है।