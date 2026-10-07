आगरा: दयालबाग चाैकी में लगी आग, धुआं देख दहशत में आ गए राहगीर; पुलिसकर्मियों की इस लापरवाही से हुआ हादसा

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जानकारी पर पता चला कि 20 दिन पहले क्षेत्र में पुलिस ने गंधक और पोटाश पकड़ा था। बोरी में दोनों चीजें रखी थीं। किसी कारण से दोनों के आपस में टकराने से धुआं निकलने लगा। पुलिस ने काफी मेहनत से आग पर काबू पाया।

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आगरा के थाना न्यू आगरा की दयालबाग चौकी में बुधवार शाम अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में चौकी में धुआं भर गया। हाईवे की सर्विस रोड पर खड़े राहगीर दहशत में आ गए। अंदर मौजूद पुलिसकर्मी भी बाहर आ गए।