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आगरा: दयालबाग चाैकी में लगी आग, धुआं देख दहशत में आ गए राहगीर; पुलिसकर्मियों की इस लापरवाही से हुआ हादसा

Wed, 07 Oct 2026 07:16 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 07 Oct 2026 07:16 PM IST
सार

आगरा के दयालबाग पुलिस चाैकी में बुधवार शाम को अचानक आग लग गई। धुआं देख पुलिसकर्मी भी चाैकी से बाहर आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया गया।

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Fire breaks out at Dayalbagh police outpost in Agra
आग से पुलिस चाैकी में धुआं भर गया। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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आगरा के थाना न्यू आगरा की दयालबाग चौकी में बुधवार शाम अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में चौकी में धुआं भर गया। हाईवे की सर्विस रोड पर खड़े राहगीर दहशत में आ गए। अंदर मौजूद पुलिसकर्मी भी बाहर आ गए। 
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जानकारी पर पता चला कि 20 दिन पहले क्षेत्र में पुलिस ने गंधक और पोटाश पकड़ा था। बोरी में दोनों चीजें रखी थीं। किसी कारण से दोनों के आपस में टकराने से धुआं निकलने लगा। पुलिस ने काफी मेहनत से आग पर काबू पाया।
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