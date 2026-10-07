आगरा: सिलिंडर में धमाके बाद लगी आग, जल गए तीन ढाबे और झोपड़ी; बाल-बाल बची लोगों की जान

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आगरा के आवास विकास कालोनी के सेक्टर 12 स्थित खाली जमीन पर चल रहे ढाबे में मंगलवार रात सिलिंडर में धमाके के बाद आग लग गई थी। अग्निकांड में तीन ढाबे और तीन झोपड़ी जल गईं। झोपड़ियों में रहने वालों की जान किसी तरह बच सकी। पुलिस का कहना है कि आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। सिलिंडर में लीकेज की आशंका है। हादसे के समय ढाबों में कोई नहीं था। कर्मचारी बाहर सो रहे थे। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि आवास विकास में पारस पर्ल्स माल के पास खाली जगह पर इमरान, पप्पू ढाबे चला रहे थे। ढाबे के पीछे मजदूर रहते हैं। उन्होंने अपनी झोपड़ी बना रखी थीं। सिलिंडर में धमाके की आवाज लोगों ने सुनी। इसके बाद आग लग गई। तीन ढाबे जल गए। झोपड़ियां भी चपेट में आ गईं। अजय, राजकुमार और राकेश बच गए। घटना के वीडियो भी वायरल हुए हैं।