पैतृक जमीन का अनुबंध, फिर आधे हिस्से का बैनामा: कीमत नहीं मिली तो धमकी का आरोप; कोर्ट के आदेश पर FIR

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उन्होंने कृष्णकांत गौतम और शशिकांत गौतम पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। मिलन बंसल के अनुसार, दोनों ने उनकी एक-तिहाई पैतृक जमीन खरीदने के लिए 7 मार्च 2022 को अनुबंध किया था।आरोप है कि जालसाजी से जमीन के आधे हिस्से का बैनामा 11 जुलाई 2022 और 26 मई 2023 को करा लिया गया। तय रुपये न मिलने और धमकाने पर पुलिस कार्रवाई न होने से उन्होंने न्यायालय का रुख किया। मुकेश लवानियां और राहुल समेत अन्य पर भी इन बैनामों में गवाही देने के आरोप हैं।