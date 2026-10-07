त्योहारों में घर जाना होगा आसान: खजुराहो-रुंधी के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, आगरा कैंट पर रात में ठहराव

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आगरा रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि गाड़ी संख्या 01829 खजुराहो–रुंधी 15 अक्टूबर से 17 नवंबर तक मंगलवार, बृहस्पतिवार और रविवार को चलेगी। खजुराहो से शाम पांच बजे चलकर यह ट्रेन कैंट रात 2:25 बजे पहुंचेगी और 2:30 बजे रवाना होगी। इसके बाद मथुरा जंक्शन सुबह 4:10 बजे पहुंचकर 4:20 बजे चलेगी और सुबह छह बजे रुंधी पहुंचेगी।वापसी में गाड़ी संख्या 01830 रुंधी–खजुराहो 16 अक्टूबर से 18 नवंबर तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। कैंट रात 8:35 बजे पहुंचेगी और 8:40 बजे रवाना होगी। मथुरा में 7:35 से 7:40 बजे तक ठहराव रहेगा और अगले दिन सुबह 6:05 बजे खजुराहो पहुंचेगी।ट्रेन के कुल 15-15 फेरे होंगे। इसमें पांच स्लीपर, 12 सामान्य, एक एसी थ्री टियर और दो एसएलआरडी समेत 20 आईसीएफ कोच होंगे।