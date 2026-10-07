आगरा: छात्रा का रास्ता रोक मांगा मोबाइल नंबर, विरोध पर दी जान से मारने की धमकी; पुलिस ने जेल भेजा आरोपी

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आगरा के बरहन थाना क्षेत्र में छात्रा का रास्ता रोककर मोबाइल नंबर मांगने तथा विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी बरहन आशुतोष रघुवंशी ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा बरहन स्थित स्कूल में रोजाना पढ़ने आती थी। उसके गांव का ही एक युवक रास्ते में उसे गलत नीयत से देखता था। आरोपी युवक ने 8 नवंबर को छात्रा को रास्ते में रोक लिया और हाथ पकड़कर मोबाइल नंबर मांगने लगा। जब उसने इसका विरोध किया और युवक की करतूत उसके घर पर बताने की बात कही, तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। युवक की धमकी से डरी-सहमी छात्रा ने घर पहुंचकर परिजन को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता के चाचा ने थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी गौरव यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।