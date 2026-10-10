यूपी: मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग, किसान नेता रणवीर चाहर को पुलिस ने किया नजरबंद

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मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर ने कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हैं।, वहीं जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया को भी पुलिस ने नजर बंद कर लिया है।इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर कार्यकर्ता इस विरोध-प्रदर्शन को मजबूती देने का काम करेंगे। विज्ञापन

मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर ने कहा कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग का समर्थन करते हैं।, वहीं जिला अध्यक्ष राजवीर लवानिया को भी पुलिस ने नजर बंद कर लिया है।इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर कार्यकर्ता इस विरोध-प्रदर्शन को मजबूती देने का काम करेंगे।

एसआईआर के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन में किसान यूनियन टिकैत के मंडल अध्यक्ष रणवीर सिंह चाहर को पुलिस ने उनके आवास पर नजरबंद कर दिया। आगरा में किसान यूनियन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन देने का कार्यक्रम प्रस्तावित था। इससे पहले ही क्षेत्रीय पुलिस उनके आवास पर पहुंच गई और उन्हें घर पर ही रोक लिया,इस दौरान वह पितृ पक्ष में तर्पण के लिए अपने पितरों की समाधि पर गए तो उनके साथ पुलिस फोर्स मौजूद रही।