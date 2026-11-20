Agra News: समितियों के न खुलने से खाद के लिए किसान परेशान
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:57 AM IST
Updated Fri, 20 Nov 2026 02:57 AM IST
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आगरा। रबी सीजन में भी समितियों रोज नहीं खुल पा रहीं हैं। इससे किसानों को खाद के लिए परेशानी हो रही है। उनकी बुआई लेट हो रही है। सहकारिता विभाग भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सका है। किसान जन प्रतिनिधियों से फोन करा रहे हैं।
जिले में आलू के बाद अब गेहूं की बुआई चल रही है। इसका करीब 1.25 लाख हेक्टेयर का रकबा है। समितियों का हाल यह है कि मलपुरा, कुकथला, रुनकता, पंचागाई खेड़ा व अन्य दर्जनों समितियां पिछले सात दिन से अधिक समय से नहीं खुली हैं। इनके सचिव अधिक भीड़ के दवाब के कारण बीमारी व अन्य कारण बताकर छुट्टी पर चले गए है। वह समितियों को खोलने पहुंच ही नहीं रहे हैं। ऐसे में सहकारिता विभाग के पास दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें डीएपी नहीं मिल पा रही है।
रुनकता के किसान फाल सिंह ने बताया कि समिति पिछले एक सप्ताह से नहीं खुली है। खाद न मिलने से गेहूं नहीं बुआई हो पा रही है।
कुकथला के किसान दिलीप सिंह ने बताया कि समित को बंद पड़े एक माह होने को आ गया है। लेकिन किसी सचिव को तैनात कर समिति को खोलने के विभाग ने इंतजाम नहीं किए है। किसान खाद के लिए परेशान हैं।
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समितियां ज्यादा है सचिवों की संख्या कम हैं। हर समिति को रोजाना खोलना संभव नहीं है। किसानों की समस्या को हल करने के लिए सचिवों को लगाया जाएगा।- सतीश कुमार, एआर
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जिले में आलू के बाद अब गेहूं की बुआई चल रही है। इसका करीब 1.25 लाख हेक्टेयर का रकबा है। समितियों का हाल यह है कि मलपुरा, कुकथला, रुनकता, पंचागाई खेड़ा व अन्य दर्जनों समितियां पिछले सात दिन से अधिक समय से नहीं खुली हैं। इनके सचिव अधिक भीड़ के दवाब के कारण बीमारी व अन्य कारण बताकर छुट्टी पर चले गए है। वह समितियों को खोलने पहुंच ही नहीं रहे हैं। ऐसे में सहकारिता विभाग के पास दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। इसी का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें डीएपी नहीं मिल पा रही है।
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रुनकता के किसान फाल सिंह ने बताया कि समिति पिछले एक सप्ताह से नहीं खुली है। खाद न मिलने से गेहूं नहीं बुआई हो पा रही है।
कुकथला के किसान दिलीप सिंह ने बताया कि समित को बंद पड़े एक माह होने को आ गया है। लेकिन किसी सचिव को तैनात कर समिति को खोलने के विभाग ने इंतजाम नहीं किए है। किसान खाद के लिए परेशान हैं।
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समितियां ज्यादा है सचिवों की संख्या कम हैं। हर समिति को रोजाना खोलना संभव नहीं है। किसानों की समस्या को हल करने के लिए सचिवों को लगाया जाएगा।- सतीश कुमार, एआर