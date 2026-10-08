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यूपी: नाले और झाड़ियों में कहां से आईं दवाएं? CCTV में कट्टे लेकर जाते दिखे संदिग्ध, 30 से ज्यादा कैमरे खंगाले

Thu, 08 Oct 2026 12:08 PM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Thu, 08 Oct 2026 12:08 PM IST
सार

टेढ़ी बगिया में नाले और झाड़ियों में मिली दवाओं के मामले में पुलिस ने 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें लोडिंग वाहन से कट्टे लेकर जाते संदिग्ध दिखे हैं। पुलिस को आशंका है कि धनौली के अवैध गोदाम से खाली की गई दवाएं ही यहां फेंकी गईं, जबकि बैच नंबर और कंपनियों का मिलान जांच में अहम कड़ी बन सकता है।

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Fake Drug Probe: Suspects Seen Carrying Sacks Near Tedi Baghia CCTV Cameras Scanned
यमुनापार टेढ़ी बगिया में पड़ी दवाएं।

विस्तार
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 पुलिस ने टेढ़ी बगिया में नाले और झाड़ियों में मिली दवाओं की जांच के लिए 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं। इसमें संदिग्ध लोग लोडिंग वाहन में कट्टों में उसी रास्ते की ओर जाते दिख रहे हैं। इसमें स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे का दायरा और बढ़ा दिया है।
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टेढ़ी बगिया में बीते सोमवार को कांशीराम आवास योजना के पास नाले और झाड़ियों में दवाओं का जखीरा मिला था। ये 29 सितंबर को धनौली में अवैध गोदाम में बरामद हुई दवाएं समान हैं। ऐसे में पुलिस ने टेढ़ी बगिया से उस रास्ते में बीते 3-4 दिन की फुटेज खंगाली हैं। इस दौरान 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, इनमें कुछ कैमरे खराब मिले थे। कुछ कैमरों में लोडिंग वाहन में कट्टों में सामग्री लदी हुई दिख रही है। दो-तीन लोग भी दिख रहे हैं। इनका चेहरा स्पष्ट नहीं है।
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धनौली छापे में पकड़े गए आरोपियों के होने की आशंका है। स्थिति और स्पष्ट करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जांच करने का दायरा बढ़ा दिया है। दरअसल, धनौली छापे के वक्त टेढ़ी बगिया निवासी इकरार और मुकीम को पकड़ा था। इन्होंने टेढ़ी बगिया में दो गोदाम होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने मौके पर जांच की तो गोदाम मालिक सोनू ने इनके विजय कुमार को किराए पर देने की बात कही। 27 सितंबर को गोदाम खाली कर चाबी देने की बात कही।
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ऐसे में पुलिस को आशंका है कि ये गोदाम से खाली की हुई दवाएं ही नाले में फेंकी गई हैं। सहायक आयुक्त औषधि अरविंद गुप्ता का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, इनमें संदिग्ध दिखे हैं। अभी जांच चल रही है, औषधि विभाग की टीम भी पुराने मामलों से इनका मिलान कर रही है।


ज्यादा बिकने वाली दवाएं बनाईं नकली
औषधि विभाग ने 2025 में जब्त दवाएं और धनौली-टेढ़ी बगिया में बरामद समान कंपनी और बैच नंबर की हैं। ये दवाएं मधुमेह, थायराइड, एलर्जी, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट रोग, एंटीबायोटिक समेत विभिन्न मर्ज की। इनकी बिक्री अधिक है। ऐसे में माफिया मोटी कमाई के लिए इन नामी कंपनियों की दवाएं नकली बना रही है। जांच में ये दवाएं पुडुचेरी में बनवाई गई। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि दवा के मामले में जांच की जा रही है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया गया है। साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं। 
 
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