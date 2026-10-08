यूपी: नाले और झाड़ियों में कहां से आईं दवाएं? CCTV में कट्टे लेकर जाते दिखे संदिग्ध, 30 से ज्यादा कैमरे खंगाले

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टेढ़ी बगिया में बीते सोमवार को कांशीराम आवास योजना के पास नाले और झाड़ियों में दवाओं का जखीरा मिला था। ये 29 सितंबर को धनौली में अवैध गोदाम में बरामद हुई दवाएं समान हैं। ऐसे में पुलिस ने टेढ़ी बगिया से उस रास्ते में बीते 3-4 दिन की फुटेज खंगाली हैं। इस दौरान 30 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले, इनमें कुछ कैमरे खराब मिले थे। कुछ कैमरों में लोडिंग वाहन में कट्टों में सामग्री लदी हुई दिख रही है। दो-तीन लोग भी दिख रहे हैं। इनका चेहरा स्पष्ट नहीं है।धनौली छापे में पकड़े गए आरोपियों के होने की आशंका है। स्थिति और स्पष्ट करने के लिए सीसीटीवी फुटेज जांच करने का दायरा बढ़ा दिया है। दरअसल, धनौली छापे के वक्त टेढ़ी बगिया निवासी इकरार और मुकीम को पकड़ा था। इन्होंने टेढ़ी बगिया में दो गोदाम होने की जानकारी दी थी। पुलिस ने मौके पर जांच की तो गोदाम मालिक सोनू ने इनके विजय कुमार को किराए पर देने की बात कही। 27 सितंबर को गोदाम खाली कर चाबी देने की बात कही।ऐसे में पुलिस को आशंका है कि ये गोदाम से खाली की हुई दवाएं ही नाले में फेंकी गई हैं। सहायक आयुक्त औषधि अरविंद गुप्ता का कहना है कि पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, इनमें संदिग्ध दिखे हैं। अभी जांच चल रही है, औषधि विभाग की टीम भी पुराने मामलों से इनका मिलान कर रही है।औषधि विभाग ने 2025 में जब्त दवाएं और धनौली-टेढ़ी बगिया में बरामद समान कंपनी और बैच नंबर की हैं। ये दवाएं मधुमेह, थायराइड, एलर्जी, हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल, पेट रोग, एंटीबायोटिक समेत विभिन्न मर्ज की। इनकी बिक्री अधिक है। ऐसे में माफिया मोटी कमाई के लिए इन नामी कंपनियों की दवाएं नकली बना रही है। जांच में ये दवाएं पुडुचेरी में बनवाई गई। डीसीपी पश्चिमी जोन आदित्य सिंह ने बताया कि दवा के मामले में जांच की जा रही है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम को लगाया गया है। साक्ष्य भी जुटाए जा रहे हैं।