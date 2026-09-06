Agra News: आगरा सिटी में आज के कार्यक्रम

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आमसभा- रामलीला कमेटी की तरफ से आम सभा का आयोजन, रामलीला मैदान हनुमान मंदिर, शाम 5 बजे।

नंदोत्सव- श्री वार्ष्णेय महिला मंडल की तरफ से नंदोत्सव का आयोजन, अक्रूर मंदिर लाइफ लाइन हॉस्पिटल के सामने लखनपुर शाम 5 बजे।

- निधि एनर्जी सेंटर और गले लगाले जिंदगी की तरफ से नंदोत्सव का आयोजन दा फायर रेस्तरां कारगिल पेट्रोल पंप, शाम 5 बजे।

- गिरिराज सेवा मंडल की तरफ से नंदोत्सव व भजन संध्या का आयोजन त्रिवेणी ग्रीन फतेहाबाद रोड रात 9 बजे।

- आगरा नरेश श्याम भक्त सेवा समिति की तरफ से नंदोत्सव का आयोजन, हाईवे स्थित उत्सव मैरिज होम सुल्तानगंज की पुलिया के पास, दोपहर 1:30 बजे।

अरदास- गुरुद्वारा गुरु का ताल के प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा होने पर अरदास का आयोजन गुरुद्वारा गुरु का ताल सुबह 8:45 बजे।

विधान- महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विधान का आयोजन, कलाकुंज मारुति एस्टेट शाहगंज सुबह 7 से 11 बजे।

नंदोत्सव- अग्रवाल संगठन रामबाग की तरफ से नंदोत्सव का आयोजन अतिथिवन वाटरवर्क्स चौराहा दोपहर 12 बजे।

प्रार्थना सभा- सेंट मैरी चर्च प्रतापपुरा के 104वें वार्षिकोत्सव पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन शाम 5 बजे।

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स्वास्थ्य

शिविर- माधव मिलन और नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन की तरफ से निशुल्क चिकित्सा शिविर, आशीर्वाद रेजिडेंसी नॉर्थ विजय नगर कॉलोनी सुबह 8:30 बजे।

सेमिनार- आरसी सफ्फायर की तरफ से सेमिनार का आयोजन, होटल रेडिसन फतेहाबाद रोड, दोपहर 11 से 2 बजे।

कॉन्फ्रेंस- सीआईजीआईसीओओन की 23वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन, होटल जेपी पैलेस फतेहाबाद रोड दोपहर 2 बजे।

समारोह- विश्व फिजियोथेरेपी दिवस पर सम्मान समारोह का आयोजन होटल भावना क्लार्क इन शाम 6 बजे।

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खेल

लीग- बृजमोहन बंसल की स्मृति में आगरा इंटर कॉलेज समिति लीग का आयोजन, डावर चाहर क्रिकेट मैदान मघटई, दोपहर 2 बजे।

कार्यक्रम- बाबूलाल श्रीवास्तव की स्मृति में डांस स्टार 26 का आयोजन जेपी सभागार खंदारी शाम 7 बजे।

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शिक्षा

समारोह- रोटरी क्लब का आगरा वेस्ट की तरफ से शिक्षक रत्न सम्मान समारोह पूनम प्लाजा दयालबाग रोड शाम 4 बजे।

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अन्य

चुनाव- आगरा मशीनरी एंड हार्डवेयर एसोसिएशन की आमसभा और चुनाव होटल टेंप्टेशन सेंट्रल बैंक रोड कमला नगर, दोपहर 11 बजे।

बैठक- अखिल भारतीय वार्ष्णेय वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ट्रस्ट भवन बनाने के लिए बैठक, होटल वैष्णवी करकुंज रोड दोपहर 2:30 बजे।

- सरकार की निष्क्रांत संपत्तियों पर कब्जे रोकने के लिए बैठक का आयोजन, एल्टीट्यूड रेस्टोरेंट डोमिनोज के ऊपर एमजी रोड-2 दोपहर 3 बजे।

नाटक- इप्टा आगरा की तरफ से रामी नाटक का मंचन माथुर वैश्य सभागार पंचकुइयां, शाम 6 बजे।

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धर्म-कर्म