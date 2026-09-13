Agra News: ध्रुव की तूफानी पारी भी नहीं दिला सकी जीत
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Sun, 13 Sep 2026 02:37 AM IST
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आगरा। मेरठ के गांधी पार्क के ग्राउंड पर शनिवार को गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने शानदार बल्लेबाजी और दमदार गेंदबाजी के दम पर डीसीएए क्रिकेट एसोसिएशन आगरा को 14 रन से शिकस्त दी। गाजियाबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए और आठ विकेट गंवाए। जवाब में आगरा की टीम ने पूरे 20 ओवर खेलते हुए 186 रन पर नौ विकेट खो दिए और जीत से 15 रन पहले रुक गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी आगरा की शुरुआत आक्रामक रही। ध्रुव तोमर ने सिर्फ 39 गेंदों में 80 रन की शानदार पारी खेली। उनकी पारी में नौ चौके और तीन छक्के रहे। इसके बाद भी टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी।
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