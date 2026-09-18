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Agra News: ताज फ्रेंडशिप सीरीज में एटा की 2-0 से बढ़त, फाइनल आज

Fri, 18 Sep 2026 02:44 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Updated Fri, 18 Sep 2026 02:44 AM IST
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Etah takes 2-0 lead in Taj Friendship Series; final today.
ताज फ्रेंडशिप क्रिकेट सीरीज
आगरा। जेबी क्रिकेट ग्राउंड पर बृहस्पतिवार को ताज फ्रेंडशिप क्रिकेट सीरीज में बालाजी क्रिकेट अकादमी एटा ने एसडीएस क्रिकेट क्लब चिरौड़ी को हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 पर कब्जा कर लिया। आयोजक सतेंद्र सिंह राना ने बताया कि अंतिम मुकाबला 18 सितंबर को होगा।
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पहले मुकाबले में एटा ने 190 रन बनाए। सत्यम कुमार ने 122 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चिरौड़ी की टीम 111 रन पर सिमट गई। आर्यन यादव ने चार और मोहित यादव ने तीन विकेट लेकर एटा को 79 रन से जीत दिलाई। दूसरे मुकाबले में चिरौड़ी की टीम 106 रन ही बना सकी। एटा ने 25.4 ओवर में सात विकेट खोकर 109 रन बनाकर मैच तीन विकेट से जीत लिया। आर्यन चौधरी ने 48 रन की पारी खेलने के साथ दो विकेट भी लिए। नेमेंद्र और मोहित यादव ने तीन-तीन विकेट चटकाए। एटा और कासगंज क्षेत्र की टीमें आगरा आकर मुकाबले खेल रही हैं। स्थानीय मैदान पर बाहरी टीमों की मौजूदगी से शहर में क्रिकेट गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।
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