शराबियों की हैवानियत: सरेराह बेदर्दी से पीटा, दांत से काटकर अलग कर दिया कान; घायल युवक का जारी इलाज

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वारदात एक अक्तूबर की है। गांव पतारा निवासी अतुल कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि गांव के ही शीलू, अशोक और उसका भाई मनोज रास्ते में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान वह वहां से गुजर रहा था। आरोपियों ने नशेबाजी के दौरान अपनी रंगबाजी दिखाने के लिए बेवजह रोक लिया और गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी।गुंडागर्दी का विरोध किया तो आरोपी शीलू ने हैवानियत की हदें पार करते हुए अपने दांतों से पीड़ित का कान काटकर अलग कर दिया। चीख-पुकार सुनकर दौड़े गांव वालों ने उसे बचाया और अस्पताल पहुंचाया। थानाध्यक्ष राजेश पांडेय ने बताया कि मामला शराब के नशे में हुई मारपीट और हमला करने का है। पीड़ित की तहरीर के आधार पर तीनों नामजद आरोपियों शीलू, अशोक और मनोज के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घटना के बाद से ही तीनों आरोपी फरार हैं।