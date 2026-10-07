आगरा: बिजली चोरों के खिलाफ अभियान, टीम ने 14 उपभोक्ताओं को चोरी करते पकड़ा; एफआईआर दर्ज
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा Published by: Arun Parashar Updated Wed, 07 Oct 2026 07:52 PM IST
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आगरा के इरादतनगर में हाई लॉस फीडर में बुधवार सुबह विद्युत विभाग और प्रवर्तन दल ने संयुक्त रूप से चेकिंग की। शमसाबाद के एसडीओ विकास नाथ तिवारी और प्रवर्तन दल प्रभारी सुंदर लाल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान 14 उपभोक्ता स्वीकृत लोड से अतिरिक्त केबल डालकर अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पकड़े गए। एसडीओ विकास नाथ तिवारी ने बताया सभी आरोपियों के खिलाफ विद्युत चोरी निरोधक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। चेकिंग टीम में अवर अभियंता सतेंद्र सिंह, टीजी-2 दीपक त्रिपाठी, संविदाकर्मी राजकुमार व दामोदर, नवीन कुमार, बिपुल कुमार, नीतीश कुमार, ऋतु मिश्रा मौजूद रहे।
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