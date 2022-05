{"_id":"628478c31849e102eb012683","slug":"dr-bhimrao-ambedkar-university-declared-result-of-selected-candidates-in-phd-admission","type":"story","status":"publish","title_hn":"Agra University: पीएचडी में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित, जानें शुल्क जमा करने की तिथि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Wed, 18 May 2022 10:10 AM IST