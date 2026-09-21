श्रीराम बरात 2026: आठ किमी की राह, 51 से ज्यादा झांकियां; गांव-गांव पुष्पवर्षा से होगा स्वागत

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करीब आठ किलोमीटर लंबे मार्ग पर 51 से अधिक झांकियां बरात का हिस्सा बनेंगी। इनमें मध्य प्रदेश, केरल और झारखंड से आने वाली झांकियां विशेष आकर्षण रहेंगी। बैठक की अध्यक्षता मठ के प्रशासक हरिहर पुरी, महंत योगेश पुरी महाराज और डॉ. राजेंद्र शर्मा,पवन अग्रवाल, भोला वर्मा, ग्रामीण चौहान आदि उपस्थित रहे।मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने बताया कि गढ़ी ईश्वरा से बरात करीब आठ किलोमीटर की दूरी तय कर शमशाबाद पहुंचेगी। बच्चे द्वादश ज्योतिर्लिंग की पालकी लेकर चलेंगे। मार्ग में पड़ने वाले गांवों में ग्रामीण पुष्पवर्षा और स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। श्री जनकपुरी महोत्सव के व्यवस्थापक आशीष आर्य ने बताया कि शमसाबाद पहुंचने पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास बरात का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद बरात शिव वाटिका पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा।16 अक्तूबर को सुबह 11 बजे शिव वाटिका में शालिग्राम-तुलसी विवाह का आयोजन होगा। यहां भगवान श्रीराम, भोलेनाथ और श्रीनाथजी की झांकी के दर्शन श्रद्धालुओं को कराए जाएंगे। धार्मिक झांकियों के साथ आयोजन स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए दर्शन और स्वागत की व्यवस्थाएं की जाएंगी।