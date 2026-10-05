दिव्यांग महिला की हत्या: लूट करते समय उसने देख लिया था चेहरा, इसलिए गला दबाकर मार दी विधवा; आरोपी गिरफ्तार

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बता दें ग्राम पतसाल में 5 वर्ष पूर्व पति की मृत्यु हो जाने के बाद दिव्यांग महिला मुन्नी देवी घर में अकेली ही रहती थी और अपने घर के सारे काम अपने आप ही करती थी। डीसीपी वेस्ट आदित्य सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह घर के फर्श पर वह मृत अवस्था में पाई गई उसके द्वारा कानों में पहने कुंडल और पैरों में पहनी पाजेब गायब मिले थे। उक्त मामले में मृतका के भाई बिजेंद्र सिंह ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।पुलिस की टीमों द्वारा की गई जांच पड़ताल में गांव के ही युवक बलवीर और बंटू पुत्र ईश्वरी प्रसाद पर शक किया गया। जिस पर मुखबिर की सूचना पर बलवीर को तेरह मोरी बांध के निकट से पकड़ा गया। पुलिस द्वारा उसे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा ही मुन्नी देवी की हत्या गमछा से गला घोंटकर की गई और कानों की कुंडल व पाजेब लूटे गए। उसने बताया कि उसने पहचाने जाने के दर से हत्या की। बताया गया है कि आरोपी गांव से गायब था और नशे का आदी था। पुलिस ने आरोपी से कानों की कुंडल और पाजेब बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है।