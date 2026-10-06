Agra News: मून स्कूल ओलंपिक्स में बेटियों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान

मुख्य संरक्षक डॉ. विजय किशोर बंसल की ओर से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विजेता बेटियों को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए रत्ना अस्थाना को अध्यक्ष, बबीता पाठक को संयोजक और सुनैना कालरा को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि बेटियों में प्रतिभा की कमी नहीं है, उन्हें सही अवसर और मार्गदर्शन की जरूरत है। संयोजक ने बताया कि कोई भी बेटी संसाधनों की कमी से पीछे न छूटे। संभावनाशील बालिका खिलाड़ियों को चिह्नित कर उन्हें आगे की कोचिंग के लिए गोद लिया जाएगा और आर्थिक व तकनीकी मदद दी जाएगी। उपाध्यक्ष ने कहा कि खेल बेटियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता जगाता है। हमारा प्रयास है कि हर बेटी पूरे आत्मबल के साथ मैदान में उतरे। प्रतियोगिता में 21 खेलों के मुकाबले होंगे, जिनमें बालक व बालिकाएं अंडर-10, अंडर-14 और अंडर-19 वर्ग में अपना दम दिखाएंगे।