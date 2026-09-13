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Agra News: दान कुंवरि इंटर कॉलेज आंवलखेड़ा बना विजेता

Sun, 13 Sep 2026 02:38 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:38 AM IST
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Dan Kunwari Inter College, Aonlakheda, emerged as the winner.
रुनकता। रुनकता स्थित महाकवि सूर स्मारक इंटर कॉलेज में शनिवार को शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालय जनपदीय बालिका वॉलीबाल प्रतियोगिता आयोजित की। जनपद के विभिन्न विद्यालयों की कुल आठ टीमों ने इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता के अंडर-14 और 17 वर्ग में दान कुंवरि इंटर कॉलेज आंवलखेड़ा विजेता बना। महाकवि सूर स्मारक इंटर कॉलेज रुनकता उपविजेता रहा।
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अंडर-19 वर्ग में सिद्धांत राज इंटर कॉलेज जैतपुर कला विजेता बना, जबकि महाकवि सूर स्मारक इंटर कॉलेज रुनकता उपविजेता रहा। समापन समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को पदक और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेंद्र लवानियां ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेलों को सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर खेल प्रभारी श्वेता सिंह और दीपचंद आदि उपस्थित रहे।
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