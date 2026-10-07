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Agra News: साइकिल यात्रा का फतेहाबाद में स्वागत

Wed, 07 Oct 2026 11:59 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 11:59 PM IST
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Cycle journey welcomed in Fatehabad
फतेहाबाद फोटो।फतेहाबाद में सैफई के लिए साइकिल यात्रा निकालते सपा नेता राजेश कुमार शर्मा व युवा
फतेहाबाद। मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर सैफई जाने के लिए बदायूं से निकली साइकिल यात्रा बुधवार को फतेहाबाद विधानसभा पहुंची। सपा नेता राजेश कुमार शर्मा ने यात्रा में शामिल युवा साथियों का अपने परिसर में स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए रात्रि विश्राम कराया। साइकिल यात्रा के अध्यक्ष लवकुश यादव ने बताया कि यात्रा 9 अक्तूबर को सैफई पहुंचेगी और 10 अक्तूबर को मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शामिल होगी। यात्रा में रोहित यादव, ललितेश यादव सहित कुल 16 युवा साथी शामिल हैं। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन शैलेश यादव, सुनील शर्मा, अनुज प्रताप यादव, साहिल खान, नीरज चक, विवेक शर्मा आदि उपस्थित रहे। संवाद
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